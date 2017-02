Le naufrageur des Expos pourrait être nommé par Trump ambassadeur en France

(98,5 Sports) - Jeffrey Loria, celui qui a fait couler les Expos de Montréal et qui cherche à vendre les Marlins de la Floride, au frère du gendre de Donald Trump pourrait être nommé ambassadeur des États-Unis en France par le président.

C’est que rapporte le New York Post.

C’est le chef de cabinet Reince Preibus qui soutiendrait la candidature de Loria auprès de Donald Trump. Selon le Post il y aurait un conflit entre le Secrétaire d’État Rex Tillerson sur les nominations à venir d’ambassadeurs.

Âgé de 76 ans, Loria était un marchand d’art avant de se lancer dans le baseball en achetant sans investir beaucoup d’argent les Expos de Montréal.

La semaine dernière on apprenait que Loria souhaitait vendre les Marlins de la Floride pour 1,6 milliard $ à Joshua Kusner le frère de Jared Kushner, époux d’Ivanka Trump et gendre du président.

Loria est de plus en plus persona non grata dans la région de Miami. Il a réussi à faire financer la construction du nouveau stade des Marlins par les payeurs de taxes du comté de Miami-Dade. Il faudra au moins 30 ans pour rembourser les 2,4 milliards $ qu’ont coûté le stade, considéré comme un éléphant blanc.

Pour arriver à ses fins Loria avait menti en ce qui concerne les profits de son équipe retenant les déclarations de revenus jusqu’à ce que l’entente avec Miami-Dade ne soit conclue.

Being reported that Marlins owner Jeffrey Loria up for US Ambassador to France.... As if the French didn't hate us enough already