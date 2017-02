Le mur avec le Mexique à rabais?

(Cogeco Nouvelles) - Donald Trump a promis de faire baisser «considérablement» le coût du mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique.

C’est ce qu’il a indiqué sur son compte Twitter samedi.

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the.....

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!