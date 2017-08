Le monde condamne l'attentat de Barcelone

(98,5 FM) - Le premire ministre du Canada Justin Trudeau a condamné l'attentat terroriste de Barcelone.

Il a écrit sur son compte twitter: «Nos pensées, nos condoléances et notre soutien vont aux victimes et à leur famille».

Son homologue du Québec, Philippe Couillard, a écrit le message suivant: «Solidarité aux proches des victimes de Barcelone. Continuons d'être tous unis pour combattre et prévenir le terrorisme».

Ottawa avise les Canadiens se trouvant en Espagne qu'ils peuvent obtenir une aide consulaire d'urgence en composant le 34 93 270 3614 ou au sos@international.gc.ca.



Les Canadiens au pays peuvent aussi obtenir de l'aide au Centre de surveillance et d'intervention d'urgence en composant le 613-996-8885.

Les réactions fusent

Les chefs d'État, comme les grands sportifs, ont eux aussi condamné ce qui s'est produit sur La Rambla.

Le président américain, Donald Trump, a été l'un des premiers à réagir sur Twitter.

«Les États-Unis condamnent les attaques terroristes de Barcelone et vont faire tout en leur pouvoir pour aider. Soyez durs et forts, nous vous aimons.»

