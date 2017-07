Le grand-père de Cédrika espère que le coupable sera retrouvé

MONTRÉAL - « J'espère que le coupable sera retrouvé », souhaite Henri Provencher, le grand-père de Cédrika, alors que le 31 juillet 2017 marque les 10 ans de la disparition de sa petite-fille qui n'avait alors que neuf ans, une affaire qui a secoué le Québec et amené les policiers à changer leurs méthodes dans les cas d'enlèvements d'enfants.

L'enquête est toujours active, même après la triste découverte, en décembre 2015, du crâne de la fillette dans un boisé.



« Un dossier de meurtre, ce n'est jamais fermé. Jamais. Jamais », a martelé Guy Lapointe, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).



Le 31 juillet 2007, la petite fille à la frimousse attachante n'est pas rentrée chez elle, à Trois-Rivières. Puis son joli visage s'est tristement retrouvé sur des affiches « Disparue » partout au Québec.



Cette affaire a touché les Québécois qui ont suivi chacun de ses soubresauts avec attention.



Il s'est écoulé huit ans et demi sans aucune trace de Cédrika. Puis, le 11 décembre 2015, des ossements sont retrouvés par des chasseurs dans un bois aux abords de l'autoroute 40 à Saint-Maurice, près de Trois-Rivières. Le lendemain, la Sûreté du Québec confirme ce que plusieurs soupçonnaient: ce sont ceux de Cédrika. La découverte mène à une immense battue dans les environs.



Durant 10 jours, plus de 200 policiers ont fouillé sans relâche le terrain où les restes humains ont été retrouvés. Il s'agit de l'un des plus grands déploiements policiers de l'histoire de la Sûreté du Québec. L'objectif était de ratisser le site le plus rapidement et efficacement possible, et de retrouver des indices avant l'arrivée de la neige.



Au terme des recherches, la SQ s'était dite satisfaite du travail accompli, sans préciser davantage.



L'enquête est toujours en cours, maintient la force policière provinciale qui ne veut souffler mot pour ne pas lui nuire. Aucune arrestation n'a été faite.

« On avance beaucoup plus quand on n'en parle pas, que lorsque l'on en parle », soutient Guy Lapointe.



« Dans ce dossier-là, parce qu'il y a personne ou presque au Québec qui ne connaît pas ce dossier-là, même si on n'en parle pas, de façon ponctuelle, il y a encore des informations qui peuvent continuer à entrer, c'est surprenant », a-t-il expliqué.



Le 21 juin 2016, une trentaine de policiers sont revenus sur place pour effectuer des fouilles, près de l'endroit où les restes ont été découverts. La SQ avait alors affirmé qu'une « nouvelle information » recueillie par les enquêteurs était à l'origine de cette fouille.



Mais depuis cette date, plus rien.



Ce jour du 12 décembre 2015, la famille Provencher a dû abandonner ses espoirs de retrouver la fillette vivante.

« Maintenant, le deuil peut commencer à se faire tranquillement », a écrit le lendemain le père de Cédrika, Martin Provencher, sur sa page Facebook.



Il n'a toutefois pas donné suite aux demandes d'entrevues de La Presse canadienne.



Fin août 2016, la famille a tenu des funérailles, en toute intimité.