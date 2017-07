Le G20 trouve un compromis sur le climat

Le président américain Donald Trump au sommet du G20, à Hambourg, en Allemagne./Image: Patrik Stollarz / Pool Photo via AP

(Cogeco Nouvelles) - Dix-neuf des 20 membres du G20 ont réaffirmé que l'accord de Paris sur la lutte aux changements climatiques était «irréversible», a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, ajoutant que la déclaration finale du sommet qui doit prendre fin samedi à Hambourg, en Allemagne, «prend compte» du rejet de cette entente par les États-Unis.

Malgré tout, les dirigeants des grandes puissances mondiales ont accordé samedi au président américain Donald Trump des concessions sur les sujets très sensibles du commerce et du climat, dans l'espoir de le maintenir dans le giron du G20.

Mme Merkel a qualifié la position des États-Unis de «regrettable».

Les représentants des pays membres du G20 sont en outre parvenus à s'entendre sur une autre question litigieuse en vue de leur déclaration commune : le commerce.

La déclaration maintient la position traditionnelle de rejet du protectionnisme du G20. On reconnait toutefois, dans le document, que le commerce doit être mutuellement bénéfique et que les pays peuvent recourir à des mesures «légitimes» de défense pour protéger leurs travailleurs et leurs industries qui se trouveraient menacés par le comportement de partenaires commerciaux.

Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait assuré que la Russie respecterait ses engagements en vertu de l'accord de Paris. Le président français, Emmanuel Macron, avait salué cet engagement formulé, le qualifiant de «très important».