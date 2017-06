Le corps de la petite Daphnée Lévesque a été retrouvé

(98,5 FM) - Cinq semaines après que la petite Daphnée Lévesque, deux ans, ait été emportée par les eaux à Sainte-Anne-des-Monts, son corps a été retrouvé mardi après-midi.

Les recherches avaient repris mardi matin sur les bords de la rivière Sainte-Anne et le corps a été localisé à environ un kilomètre et demi de l'endroit où le véhicule de la mère et son conjoint avait sombré.

La femme a survécu en s'aggripant à des branches, mais son conjoint et la fillette ont péri.

«La rivière Sainte-Anne, c'est une grosse rivière qui coule dans le fleuve Saint-Laurent à partir de Sainte-Anne-des-Monts. Quand il y a eu les inondations (du printemps), cette rivière-là a gonflé et il y avait beaucoup de débris. Des recherches ont été effectuées du 7 au 12 mai dernier, mais en vain. Nous avions promis à la famille que nous allions revenir sur les lieux lorsque les conditions de la rivière allaient s'améliorer. Et ç'a été le cas aujourd'hui», a expliqué le Sergent Claude Doiron, de la Sûreté du Québec.