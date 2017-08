Le controversé Bannon «ami» du secrétaire de Justin Trudeau?

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau a beaucoup attiré l'attention des médias à l'international, mais cette fois, les projecteurs sont braqués sur son conseiller Gerald Butts et sur ses relations avec une figure controversée à la Maison-Blanche.

Steve Bannon, le controversé stratège du président américain Donald Trump, a confié au «New Yorker» qu'il était devenu ami avec Gerald Butts, le secrétaire principal du premier ministre Justin Trudeau, après une rencontre à New York durant la transition de gouvernement aux États-Unis.



M. Bannon est un ancien leader du site web conservateur Breitbart News, qu'il avait déjà présenté comme la «plateforme pour l'"alt-right"», une branche du conservatisme aux États-Unis qui combine des éléments de racisme, de nationalisme blanc et de populisme.



Selon le magazine américain, le conseiller canadien aurait dit à M. Bannon qu'il serait rentable électoralement pour le président américain de hausser les impôts des plus riches.



«Il n'y a rien de mieux pour un populiste qu'un riche qui augmente le taux d'imposition des riches», aurait dit M. Butts à M. Bannon selon le magazine.



Le porte-parole du premier ministre, Cameron Ahmad, n'a pas commenté directement le contenu de l'article, mais il a souligné que le gouvernement libéral travaillait intensivement pour bâtir une relation forte et constructive avec l'administration Trump.