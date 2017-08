Le chantier du train léger jugé dangereux

Les travailleurs oeuvrant sur le chantier du futur train léger d'Ottawa ont enregistré des dizaines de plaintes formelles au sujet de conditions de travail dangereuses.

Selon des données obtenues par CBC en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, le Ministère du Travail de l'Ontario a été informé à 56 reprises, entre janvier 2014 et avril 2017, d'incidents, de conditions de travail dangereuses et de blessures subies sur les lieux.



Les documents révèlent entre autres un mauvais entretien, une piètre qualité de l'air et des personnes travaillant avec les facultés affaiblies. De plus, les travailleurs craignent à un effondrement des structures.



Rappelons que, en mai dernier, des accusations ont été portées par le ministère du Travail de l'Ontario contre le consortium qui construit le train léger.



Plus de 1 200 personnes travaillent sur ce chantier.