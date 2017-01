Le bilan de l'avalanche passe à 24 morts

PENNE, Italie - Le premier ministre italien Paolo Gentiloni a reconnu mercredi que la réponse à l'avalanche qui a enseveli un petit hôtel du centre du pays la semaine dernière n'a pas été parfaite, au moment où le bilan de la tragédie bondissait à 24 morts et que les secouristes abandonnaient pratiquement tout espoir de retrouver de nouveaux survivants.

M. Gentiloni a toutefois rappelé, lors d'une présentation devant le parlement, que la région avait reçu plus de deux mètres de neige en moins de 72 heures, avant que le centre de l'Italie ne soit secoué par quatre puissants séismes.

Le glissement de terrain et l'avalanche qui ont suivi ont enseveli l'hôtel Rigopiano sous 60 000 tonnes de neige, de rochers et d'arbres déracinés, enterrant vivantes les 40 personnes qui se trouvaient sur place. Neuf survivants, donc quatre enfants, ont été tirés des décombres. Deux personnes qui avaient réussi à se sauver ont appelé des secours, mais le bureau de la préfecture de Pescara a cru à un canular et n'a pas réagi.

L'opération de secours n'a commencé qu'une ou deux heures plus tard, et les premiers secouristes ne sont arrivés sur place qu'environ huit heures après l'avalanche. Les secouristes ont dû se rendre sur place à pied, puisque les routes étaient bloquées par la neige.

M. Gentiloni a expliqué aux parlementaires qu'une enquête criminelle a été ouverte pour faire la lumière sur cette catastrophe. Il a fait état de «délais» et de "problèmes" avec l'intervention des secouristes.

Cinq personnes manquent toujours à l'appel. Le bilan a plus que triplé depuis que les secouristes ont finalement atteint le centre de l'hôtel, mardi.