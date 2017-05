Le Barreau du Québec vient en aide aux sinistrés

(98,5 FM) - Le Barreau du Québec a mis en ligne une trousse d'information juridique gratuite afin d'aider les sinistrés des inondations.

Interpellé par les difficultés vécues par les sinistrés des inondations, le Barreau du Québec désire offrir un appui à la population par l’entremise de sa trousse en ligne.

Dans ce guide de 23 pages intitulé Inondations 2017 au Québec - Aspects juridiques, on retrouve une foule d'informations légales utiles pour les sinistrés: la couverture d'assurance, les inteventions en cas de sinistres, les pertes dommages de biens et meubles, le logement, la relation travailleur-employé, etc.

On y donne également toutes les ressources qui peuvent être contactées par les sinistrés.

Dès mardi, la ligne téléphonique Info-Barreau (1-844-954-341) sera en service afin de permettre aux sinistrés de parler avec un avocat bénévole pour obtenir gratuitement plus d'informations.