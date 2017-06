Lawrence Cannon reconduit comme ambassadeur de France

Lawrence Cannon obtient un nouveau mandat à titre d'ambassadeur du Canada en France. Le gouvernement Trudeau a confirmé la nomination lundi après-midi, et ce, même si elle avait été officialisée mercredi dernier par le Bureau du conseil privé, sous la recommandation de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.



Rappelons que l'homme de 69 ans a été député conservateur de la circonscription de Pontiac de 2006 à 2011 et que, durant cette période, il a été coup sur coup ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre des Affaires étrangères dans le cabinet de Stephen Harper.



La nomination initiale de Lawrence Cannon comme ambasssadeur du Canada en France avait été faite en mai 2012.