«Laissons Obamacare échouer» - Donald Trump (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Très déçu de ne pas être capable de passer sa réforme de la santé, le président américain, Donald Trump, a fait connaître son mécontentement sur Twitter, mardi.

Faisant face à une résistance qui est autant démocrate que républicaine, le président Donald Trump a de nouveau essuyé un revers lundi soir quand deux autres sénateurs républicains ont annoncé leur opposition à la pièce législative.

La réforme de la santé tant promise par Donald Trump durant sa campagne électorale ne verra donc pas le jour. Profondément irrité par ce nouveau désaveu, Donald Trump a fait connaître sa déception et sa nouvelle stratégie pour arriver à ses fins: son objectif est de voter simplement pour abolir l'Obamacare sans proposer d'alternatives en attendant.

«Quand l’Obamacare aura échoué, ce sera plus facile. Et je crois que nous sommes maintenant dans cette position, soit d’attendre que l’Obamacare échoue. Nous ne prendrons aucune responsabilité (pour cet échec). Je ne prendrai aucune responsabilité. Je peux vous dire que les républicains ne prendront aucune responsabilité. Nous laisserons l’Obamacare échouer et c’est à ce moment que les démocrates viendront nous rejoindre pour régler ce problème.

«Ensuite, nous proposerons un nouveau plan qui sera plus avantageux pour les Américains, avec des taux plus bas et de meilleures protections. Les démocrates font obstruction à tout. Ils n'ont aucune idée.

«Je suis déçu parce que pendant plusieurs années, j'ai entendu qu'il fallait «annuler et remplacer». Je suis assis dans le bureau oval avec un stylo à la main en attente de signer quelque chose et je vais attendre. Éventuellement, nous réussirons à mettre en place quelque chose. Ce sera très bien. Obamacare est un échec total et ça doit être changé. Nous devons adopter un plan qui fonctionne. Nous devons avoir un plan beaucoup moins dispendieux en termes de taux», a dit Donald Trump aux côtés de son vice-président, Mike Pence.

Trump says he’s “disappointed” with health care bill failure. https://t.co/VlQsop8blp — Meg Wagner (@megwagner) 18 juillet 2017

Même son de cloche sur Twitter:

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juillet 2017

We were let down by all of the Democrats and a few Republicans. Most Republicans were loyal, terrific & worked really hard. We will return! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juillet 2017

As I have always said, let ObamaCare fail and then come together and do a great healthcare plan. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juillet 2017

With only a very small majority, the Republicans in the House & Senate need more victories next year since Dems totally obstruct, no votes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juillet 2017