La SQ s'offre une nouvelle image (photos)

(Cogeco Nouvelles) - Tous les véhicules de patrouille de la Sûreté du Québec (SQ) auront une apparence différente en 2020. Ils sont actuellement de couleur blanche, principalement.

Le corps policier annonce que dès l'automne, le remplacement par attrition des véhicules actuels permettra d'introduire graduellement des véhicules peints en noir avec des inscriptions blanches réfléchissantes. Seules les quatre portières demeureront de couleur blanche.

La SQ explique que des études ont démontré que des véhicules de patrouille affichant des contrastes de couleur offrent plus de visibilité et de sécurité.





De plus, les gyrophares ayant recours à la technologie de l'halogène seront remplacés par des ampoules aux diodes électroluminescentes (DEL) qui offriront un éclairage plus performant et moins énergivore.





La flotte de la Sûreté du Québec (SQ) comprend 1100 véhicules de patrouille, principalement des modèles Dodge Charger et Ford Taurus spécialement assemblés pour les besoins des corps de police.

Les véhicules de patrouille actuels seront remplacés lorsqu'ils atteindront leur fin de vie utile, à environ 200 000 kilomètres à l'odomètre. Le cycle de remplacement devrait être terminé dans trois ans.