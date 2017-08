La SQ est poursuivie par l'ancien patron de l'escouade Marteau

(Cogeco Nouvelles) - La Sûreté du Québec (SQ) est poursuivie par l'ancien patron de l'escouade Marteau.

Selon La Presse, Denis Morin réclame 850 000 dollars à son employeur à la suite de fausses informations diffusées devant la Commission Chamberland, sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques.



Lors des audiences, la SQ a fait état d'une série d'indices préoccupants pour expliquer le fait qu'elle ait obtenu secrètement la liste de tous les contacts téléphoniques de six journalistes.



Les enquêteurs ont notamment évoqué une relation intime entre Denis Morin et la reporter Marie-Maude Denis, de l'émission Enquête. Or, les deux personnes ont nié.



Selon les avocats de l'ancien inspecteur, sa santé s'est détériorée après ces fausses allégations.

Denis Morin est aujourd'hui inspecteur responsable du centre de service de la SQ à Brome-Missisquoi, «ce qui le tient à l'écart des dossiers chauds», d’après La Presse.

Mentionnons que la Sûreté du Québec ne s'est jamais excusée pour les allégations à son endroit. Elle n'a jamais rétracté ses affirmations ni modifié sa version des faits.