«La population manque d'ambulances au Québec»

(98,5 FM) - Le 24 février dernier, un homme de 76 ans en détresse respiratoire a dû attendre près de 40 minutes pour qu'une ambulance se rendre chez lui.

Gilles Gauthier a 76 ans et vit seul en appartement de façon autonome. Le 24 février dernier, des membres de sa famille s’inquiètent, car ils tentent de le rejoindre tout l’après-midi par téléphone, ce qui est inhabituel pour lui.

Finalement, une nièce se rend chez lui et le trouve en détresse respiratoire. Elle compose rapidement le 911.

Grâce à l’arrivée des premiers répondants, deux policiers de la Sûreté du Québec de Lachute, M. Gauthier peut recevoir des premiers soins. Mais l’ambulance tarde à arriver.

«Il n’y avait pas d’ambulance à Lachute au moment de l’incident. Et à Grenville, il n’y en avait pas non plus de disponible. On a donc appelé à St-Jérôme pour en avoir une.

«Le temps qu’ils ont pris pour arriver de St-Jérôme à Lachute, ç’a pris entre 40 et 42 minutes. En attendant, les policiers ont des défibrillateurs et de l’oxygène. Et ils l’ont maintenu en vie. Quand les ambulanciers sont arrivés, c’est là qu’il a fait un arrêt cardiaque. Lors de son transport en ambulance, il en a fait un autre, puis aussi un autre à l’hôpital», d’expliquer Benoit Gauthier, le fils de l’homme malade.

Trop long

Ce que la famille déplore, c’est le temps que l’ambulance a pris pour arriver et secourir le vieillard.

«Pourquoi 42 minutes? On s’entend que si l’ambulance était arrivée entre cinq et sept minutes après l’appel, il aurait été rendu à l’hôpital avant de faire son premier arrêt cardiaque.»

Le fils ne blâme pas les ambulanciers ni les policiers, mais plutôt le système.

«Quand ils sont arrivés, ils ont fait un travail exceptionnel, mais il n’y a pas assez d’effectifs sur le terrain. C’est une population qui est vieillissante à Lachute.»

Fort heureusement, son père a survécu, mais la famille de M. Gauthier aimerait que la population soit mise au courant afin de pouvoir faire changer la situation. Selon la famille, ce sont des compagnies privées qui gèrent le nombre d’ambulances sur le terrain.

Pas de lien avec la grève

En grève depuis le 15 février dernier, Daniel Bourbonnais, vice-président du Syndicat des paramédics Laurentides-Lanaudière affiliés à la CSN, assure que la grève n’affecte pas la population.

«Tous les appels sont répondus comme avant le début de la grève le 15 février. Nos moyens de pression sont d’ordre administratif.»

Concernant la situation vécue par M. Gautier, l’ambulancier Bourbonnais n’est pas surpris.

«C’est une situation que nous décrions depuis plusieurs années. On fait des pressions au Ministère pour dire qu’on manque de véhicules sur la route. Une personne en détresse respiratoire devrait avoir une ambulance dans les 10 minutes après l’appel. La population manque d’ambulances au Québec, peu importe la région», soutient-il.