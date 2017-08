La manifestation silencieuse de La Meute a eu lieu à Québec

Sylvain Brouillette, porte-parole de La Meute

Chargement du lecteur ...

(98,5 FM) - Après plus de quatre heures d'attente, la manifestation silencieuse du groupe La Meute a finalement eu lieu à Québec.

Les militants du groupe proche de l'extrême droite ont patienté plusieurs heures avant de faire leur manifestation.

Ils sont demeurés dans le stationnement souterrain du Complexe G, à Québec, tandis que les forces de l'ordre en venaient aux prises avec les contremanifestants de gauche à l'extérieur.

La manifestation pour dénoncer les politiques d'immigration d'Ottawa et de Québec s'est donc mise en branle plusieurs heures après l'heure initialement prévue.

En début de soirée, la police de Québec a fait état d'une seule arrestation, mais elle a prévenu que d'autres pourraient suivre car elle dit détenir des images et des vidéos d'individus «qui ont participé activement à cette manifestation illégale».



Le SPVQ a aussi affirmé dans un communiqué que trois policiers avaient été incommodés par «un irritant chimique». Du côté des manifestants, la police dit avoir été informée de six transports à l'hôpital.

Le porte-parole de La Meute, Sylvain Brouillette, est revenu sur les événements de l'après-midi.

« On a eu une excellente collaboration de la police qui nous tenait au courant de la situation aux dix minutes », a déclaré le porte-parole.

« Les gens sont restés calmes. Au début, c'était plus difficile, car il faisait chaud, on avait pas d'eau et pas de toilettes, mais on nous a ouvert un autre étage. »