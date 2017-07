La maladie de Lyme au Québec, il faut demeurer vigilant

(98,5 FM) - La maladie de Lyme est en progression sur le territoire du Québec. En 2017, 65 cas ont été signalés alors qu'il n'y en a eu que 43 l'an dernier à la même date.

Le microbiologiste et infectiologue Karl Weiss, de l’hôpital Juif de Montréal a fait le point avec Louis Lacroix à l’émission puisqu’il faut se lever, jeudi matin.

Si le Dr Weis estime qu’il ne faut pas s’inquiéter, il faut toutefois demeurer vigilant.

«La maladie de Lyme est une vieille maladie qui a débuté dans le nord-est des États-Unis, a-t-il dit. Elle progresse vers le nord depuis des décennies. Elle a atteint la frontière canado-américaine, il y a quelques années.»

Alors qu’au début des années 2000 il n’y avait pratiquement pas de cas de la maladie au Québec, il y a de plus en plus de cas acquis au Québec, et non pas aux États-Unis. Certaines régions, dont la Montérégie, sont touchées plus que d’autres de même qu’une partie de l’Outaouais, dues à la propagation de la maladie dans le sud de l’Ontario.

Même si les données ne sont pas encore concluantes, le Dr Weiss estime que les changements climatiques pourraient être une des causes de l’adaptabilité des bactéries dont sont porteuses les tiques dans l’augmentation des cas au Québec.

La maladie de Lyme se présente sous plusieurs formes.

«La majorité du temps, on est capable de reconnaître la forme initiale, une rougeur sur la peau et des douleurs musculaires, articulaires, un peu de température, explique le Dr Weiss. Ça peut toucher de façon plus tardive le système neurologique, ça peut aussi toucher le cœur avec des arythmies cardiaques, mais c’est beaucoup plus rare et plus tardif»

Les traitements actuels sont très efficaces et les médecins québécois sont maintenant très sensibilisés à la maladie de Lyme, a tenu à préciser le microbiologiste.

«Le public est aussi plus sensibilisé, constate le Dr Weiss. Les gens vont consulter plus quand ils vont voir des piqûres de tiques.»

Il y a plusieurs manières de prévenir la maladie lorsqu’on va dans une forêt où il pourrait y avoir des tiques. Il est important de bien vérifier si on en a sur soi. Il faut faire la même vérification sur son animal de compagnie.

En ce qui concerne les vaccins, le Dr Weiss exprime une certaine réserve.

«Il y a en a déjà plusieurs qui ont été testés, a-t-il dit. Ils ne fonctionnent pas très adéquatement pour le moment»

Par ailleurs le spécialiste des maladies infectieuses n’hésite pas à vanter la compétence des médecins québécois, pour identifier et traiter la maladie de Lyme.

«On suit de beaucoup les lignes directrices américaines, précise-t-il. Les médecins québécois ont eu beaucoup de formations (sur la maladie). La qualité des tests qu’on fait ici est la même que celle qu’on a aux États-Unis.»