La Maison-Blanche interdit l'accès à plusieurs médias (vidéo)

(98,5 fm) - La guerre entre l'administration de Donald Trump et les médias américains a pris une nouvelle tournure vendredi alors que d'importants médias se sont vus interdits d'accès au point de presse de la Maison-Blanche

CNN, le New York Times, le LA Times et Politico n’ont pas pu pénétrer dans la salle de presse.

JUST IN: White House blocks news organizations from press briefing https://t.co/QBjbBMvIFh https://t.co/NfsWApEri8