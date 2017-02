La hausse des propos racistes sur le web reliée à la popularité de Trump

(98,5 FM) - Selon une enquête commandée par la CBC à la compagnie Cision pour l'émission Marketplace les propos racistes sur les médias sociaux, les blogues et les sections commentaires des médias ont augmenté au Canada depuis l'annonce de la candidature de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

L’analyse de Cision, compagnie spécialisée dans le traitement de données sur le web et les médias sociaux, révèle que les commentaires racistes et offensants augmentaient au Canada au fur et à mesure que la popularité de Trump augmentait.

Parmi les mots les termes les plus utilisés : #siegheil, #whitegenocide, #whitepower, make america white again. Le troisième mot le plus utilisé en association avec les termes cités est @realdonaldtrump, le compte twitter de Donald Trump.

Dans sa méthodologie, Cission a utilisé un échantillon représentatif de 1% des mentions sur Twitter, des forums en ligne, des blogues et des sites web des médias. Une recherche a été faite pour identifier 40 termes jugés racistes ou haineux envers une religion ou l’origine ethnique.

La firme a aussi scindé les termes en deux catégories : ceux qui faisaient la promotion du nationalisme blanc et ceux qui tenaient des propos islamophobes.

La firme a retiré les propos relayés par des personnalités qui ne sont pas considérés comme racistes. Les 8 à 10% de propos jugés ironiques ont aussi été retiré de la compilation pour l’analyse statistique.

Avec ici.radio-canada.ca