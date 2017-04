«La DPJ, c'est pour tous les enfants du Québec»

(98,5 FM) - Les efforts de la communauté musulmane de Montréal pour créer une DPJ musulmane font beaucoup jaser.

La présence de Gabriel Nadeau-Dubois au dîner-bénéfice pour promouvoir la création d'une DPJ islamique continue de faire jaser.

En entrevue avec Benoit Dutrizac, mercredi, Julie Grenier, directrice au partenariat du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a pourtant expliqué que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) s’adressait à tous les enfants du Québec.

«La DPJ et le système de protection de la jeunesse, c’est pour tous les enfants du Québec, c’est un système universel, et ce, sans exception, sans égard à la religion, à l’origine culturelle, etc. Les droits des enfants ne sont pas négociables. C’est notre devoir à tout le réseau de la santé et des services sociaux d’être capable de s’adapter à nos communautés et à la population en général», a-t-elle dit avant d’ajouter qu’elle n’avait pas reçu de demande officielle de la communauté musulmane pour cette «DPJ musulmane».

Selon la directrice, la DPJ montréalaise redouble d’efforts pour mieux rejoindre les différentes communautés culturelles sur son territoire.

«On connaît le tissu social montréalais et depuis plusieurs années déjà, des efforts sont faits. Il y en a eu dans le passé avec les communautés haïtiennes. Et depuis plusieurs années, ce sont avec les communautés arabophones pour se rapprocher.»

Depuis 2014, les deux DPJ montréalaises ont mis sur pied des ateliers qui sont donnés dans les centres communautaires musulmans afin de démystifier le rôle de la DPJ. Elles ont présenté des capsules d’informations dans les radios arabophones. Elles ont aussi développé des trousses pour les imams au Centre Amal pour femmes, un centre qui aide les femmes affectées par la violence conjugale. Des rencontres sont même prévues avec les imams en mai prochain.