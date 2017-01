La CSN dénonce la CISSO

La CSN a dénoncé mercredi l'intransigeance du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSO) quant à son refus de revenir sur sa décision en ce qui a trait à des mesures disciplinaires qui ont coûté six et trois mois de suspension à deux employés. Ces employés avaient fait appel aux médias pour alerter la population concernant l’inutilisation d’un laboratoire médical nouvellement construit qui a coûté un demi million de dollars aux contribuables.



Le syndicat a indiqué qu'il allait poursuivre la pression jusqu’à ce que le CISSO entende raison.