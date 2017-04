L'UPAC commande une enquête interne

(Cogeco Nouvelles) - L'UPAC a annoncé, mardi après-midi, qu'elle avait commandé une enquête interne afin de déterminer la source de la fuite qui a permis au Journal de Montréal d'obtenir des documents d'enquête concernant l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest.

Dans un communiqué diffusé sur son site web, l'Unité permanente anticorruption (UPAC) indique qu'il n'est pas dans l'intérêt commun que de tels documents soient diffusés publiquement.

Le Commissaire Robert Lafrenière estime aussi que l'impact de cette divulguation pourrait être très négative sur l'enquête.

«Il n’est pas dans l’intérêt commun que des documents et des contenus d’enquête soient étalés sur la place publique. Cette divulgation pourrait être lourde de conséquences alors que les enquêteurs de l’UPAC sont maintenant soumis à des pressions inutiles qui pourraient entraver leur travail », a souligné le commissaire Lafrenière.

«L’enquête Mâchurer se poursuit et elle sera soumise au Directeur des poursuites criminelles et pénales lorsque tous les éléments de preuves seront amassés et analysés, et que l’enquête sera entièrement complétée», a conclu le commissaire.