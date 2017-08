L'ouragan Harvey passe en catégorie 3: on craint le pire

HOUSTON - L'ouragan Harvey est passé à la catégorie 3 vendredi après-midi en s'approchant du Texas où il est attendu au cours des prochaines heures.

Il pourrait devenir l'ouragan le plus féroce à frapper les États-Unis depuis une douzaine d'années, avec des précipitations d'un mètre de pluie, une onde de tempête de quatre mètres et des vents de plus de 200 kilomètres/heure.

Un ouragan «potentiellement mortel», le Texas bientôt coupé du monde?

Les météorologues préviennent que Harvey est un ouragan «potentiellement mortel» qui présente un «risque grave». Des millions de personnes s'apprêtent à être matraquées par une tempête qui pourrait provoquer des inondations jusqu'à 150 kilomètres des côtes.

Un responsable texan a prévenu que certaines communautés pourraient être entourées d'eau et donc coupées du monde pendant plusieurs jours, potentiellement jusqu'à la semaine prochaine.

Aucun ouragan de puissance 3 n'a frappé les États-Unis depuis que Wilma a pilonné la Floride en 2005. Même la super-tempête Sandy, qui a causé de lourds dégâts à New York et au New Jersey en 2012, ne générait pas de vents aussi puissants quand elle a touché terre.