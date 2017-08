L'ouragan Harvey fonce vers le Texas: on craint le pire

Le journaliste Stéphane Blais fait le point

Chargement du lecteur ...

HOUSTON - L'ouragan Harvey est passé à la catégorie 2 en survolant le golfe du Mexique et il ne cesse de prendre de la force en s'approchant du Texas, où il est attendu au cours des prochaines heures.

Il pourrait devenir l'ouragan le plus féroce à frapper les États-Unis depuis une douzaine d'années, avec des précipitations d'un mètre de pluie, une onde de tempête de quatre mètres et des vents de plus de 200 kilomètres/heure.

Un mètre de pluie, un ouragan «potentiellement mortel»?

Il pourrait devenir l'ouragan le plus féroce à frapper les États-Unis depuis une douzaine d'années, avec des précipitations d'un mètre de pluie, une onde de tempête de quatre mètres et des vents de plus de 200 kilomètres/heure.

Les météorologues préviennent que Harvey est un ouragan «potentiellement mortel» qui présente un «risque grave». Des millions de personnes s'apprêtent à être matraquées par une tempête qui pourrait provoquer des inondations jusqu'à 150 kilomètres des côtes.

Le parcours prévu:

Harvey devrait toucher terre tard vendredi ou tôt samedi entre Port O'Connor et Matagorda Bay, une portion de côte longue de 50 kilomètres qui se trouve à environ 110 kilomètres au nord-est de Corpus Christi.