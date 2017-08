L'ouragan Harvey, de catégorie 4, atteint la côte du Texas

HOUSTON - L'ouragan Harvey est passé à la catégorie 4 en survolant le golfe du Mexique et il ne cesse de prendre de la force en s'approchant du Texas, où des dizaines de milliers de personnes fuient sa trajectoire anticipée.

Vendredi soir, le Centre national des ouragans a annoncé que le mur de l'oeil de l'ouragan avait atteint la côte du Texas, signalant qu'il toucherait bientôt terre.



Harvey pourrait devenir l'ouragan le plus féroce à frapper les États-Unis depuis une douzaine d'années, avec des précipitations d'un mètre de pluie, une onde de tempête de quatre mètres et des vents de plus de 200 kilomètres/heure.



Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, dit s'attendre à une «catastrophe très majeure», alors que les prévisions météorologiques soulèvent le spectre de l'ouragan Katrina, l'un des plus meurtriers de l'histoire américaine.



Le président Donald Trump dit avoir déclaré le passage imminent de l'ouragan une catastrophe naturelle à la demande du gouverneur.



Les météorologues préviennent que Harvey est un ouragan «potentiellement mortel», qui pourrait aussi donner naissance à des tornades. Des millions de personnes s'apprêtent à être matraquées par la tempête qui pourrait provoquer des inondations jusqu'à 150 kilomètres des côtes. Un responsable texan a prévenu que certaines communautés pourraient être entourées d'eau et donc coupées du monde pendant plusieurs jours, potentiellement jusqu'à la semaine prochaine.



Harvey devrait toucher terre près de Rockport, une ville touristique moins de 50 kilomètres au nord-est de Corpus Christi.



Harvey s'est rapidement transformé, jeudi, de tempête tropicale en ouragan de catégorie 1. Vendredi soir, le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, annonçait qu'il était maintenant un ouragan de catégorie 4, sur une échelle de 5.



L'ouragan Katrina, qui a dévasté La Nouvelle-Orléans et fait 1800 morts en 2005, n'était que de catégorie 3.



Si Harvey ne perd pas de ses forces, il sera l'ouragan le plus puissant à toucher terre aux États-Unis en 13 ans. Même après s'être affaibli, il pourrait retourner dans le golfe du Mexique, y reprendre ses forces et frapper Houston à nouveau, mercredi, en tant que tempête tropicale cette fois.



Même la supertempête Sandy, qui a causé de lourds dégâts à New York et au New Jersey en 2012, n'était plus jugée «tropicale» lorsqu'elle a frappé.



Les sept comtés du Texas qui se trouvent sur la côte, entre Corpus Christi et l'extrémité ouest de l'île Galveston, ont annoncé les évacuations obligatoires de dizaines de milliers de résidants qui vivent dans les zones de basses altitudes. Les résidants qui ont choisi de ne pas abandonner leur foyer ont été prévenus qu'aucun secours n'est garanti en cas de besoin.



Le maire de Rockport, Patrick Rios, les a également invités à inscrire sur leur bras, avec un marqueur permanent, leur numéro d'assurance sociale pour faciliter leur éventuelle identification.



Des évacuations volontaires ont été annoncées pour Corpus Christi et pour la péninsule Bolivar, un banc de sable près de Galveston où plusieurs maisons ont été emportées par l'ouragan Ike en 2008.



Des fonctionnaires se sont dits préoccupés par le fait qu'il n'y avait pas autant de personnes qui respectaient les ordres d'évacuation que lors des tempêtes précédentes.



«Beaucoup de gens croient que cette tempête ne pose pas de danger», a déclaré le gouverneur Greg Gott Abbott à la station de télévision de Houston KPRC.



M. Abbott a ordonné au Centre des opérations de l'État d'augmenter son niveau de préparation afin que les ressources pour secourir les sinistrés soient déjà en place. Il a aussi déclaré un état d'urgence pour 30 comtés situés près de la côte afin d'accélérer le déploiement des ressources dans ce secteur, en plus de mobiliser 700 membres de la Garde nationale.



En fin d'après-midi vendredi, Harvey se trouvait à environ 96 kilomètres au sud-est de Corpus Christi et se déplaçait vers le nord-ouest à 17 kilomètres/heure.





-----------------

Les catégories d'ouragans:

Catégorie 1: Vents entre 120 et 150 kilomètres/heure. Onde de tempête entre 1 et 1,5 mètre. Structures fragiles ou mal construites sont endommagées. Pannes électriques pouvant durer plusieurs jours.

Catégorie 2: Vents entre 155 et 175 kilomètres/heure. Onde de tempête entre 1,8 et 2,4 mètre(s). Dommages aux toits, portes et fenêtres de certains immeubles. Maisons mobiles sont lourdement endommagées. Des arbres sont déracinés et bloquent les routes. Pannes électriques pouvant durer plusieurs jours, voire quelques semaines.

Catégorie 3: Vents entre 180 et 210 kilomètres/heure. Onde de tempête entre 3 et 4 mètres. Dommages structuraux aux petites maisons. Des maisons mobiles sont détruites et des arbres imposants déracinés. Inondations jusqu'à 15 kilomètres des côtes. (Ouragan Katrina, en 2005).

Catégorie 4: Vents entre 210 et 250 kilomètres/heure. Onde de tempête entre 4 et 5 mètres. Les murs et les toits des petites maisons sont arrachés. Lourds dommages aux portes et aux fenêtres. Certaines maisons, notamment les maisons mobiles, sont entièrement détruites. Pannes électriques pouvant durer plusieurs semaines, voire des mois. Secteur inhabitable pendant des semaines ou des mois. (Ouragans Charley et Ivan, en 2004. Dommages totaux: 15 milliards $ US).

Catégorie 5: Vents de 250 kilomètres/heure et plus. Onde de tempête de plus de 5 mètres. Le toit des maisons et édifices commerciaux est arraché. Petits édifices et maisons mobiles anéantis. Dommages importants aux étages inférieurs de toutes les structures situées moins de 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer et à moins de 500 mètres des côtes. Évacuations à 15 kilomètres des côtes possiblement nécessaires. (Ouragan Andrews, 1992: 250 000 sans-abri, 55 morts, dommages de 20 milliards $ US).