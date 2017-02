L'homme recherché pour tentatives de meurtre épinglé à Saint-Donat

MONTRÉAL - Un homme recherché par le Service de police de la Ville de Montréal relativement à deux tentatives de meurtre a été arrêté en début d'après-midi, mercredi.

Le suspect de 56 ans a été localisé dans le secteur de Saint-Donat, dans la région de Lanaudière.



L'agent relationniste Jean-Pierre Brabant, du SPVM, a confirmé l'arrestation de l'homme en lien avec les deux tentatives de meurtre survenues à Montréal les 6 et 7 février.



Il a expliqué que l'établissement d'un poste de commandement et des informations venues du public avaient permis de faire avancer l'enquête et de mener à l'arrestation de l'individu.



Le lundi 6 février, vers 22 h 45, le suspect aurait fait feu en direction d'une personne qui s'était rendue dans un dépanneur près des rues Valois et Sainte-Catherine Est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. La personne avait été blessée au thorax.



Le lendemain, vers 12 h 30, ce même suspect s'était présenté dans un dépanneur de la Place Frontenac, situé sur la rue Ontario Est. Il aurait tiré en direction de la caissière pour la blesser légèrement au visage.