«À l'exception d'Abraham Lincoln, je suis plus présidentiel que n'importe quel président qui a déjà occupé ce poste»

(98,5 FM) - Donald Trump a prononcé un discours devant une foule conquise à Youngstown, en Ohio, mardi soir.

Au lendemain de son controversé discours devant les Scouts américains et à la suite du vote sénatorial extrêmement serré en faveur de la reprise des discussions pour abroger l’Obamacare, le président américain s’est rendu en Ohio pour y faire un discours de type électoraliste.

Une fois de plus, Donald Trump a défendu son style de leadership et ses accomplissements depuis qu’il a déménagé à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier.

«Je suis ici, dans le cœur de l’Amérique, très loin des marais de Washington. C’est plus facile d’agir de façon présidentielle que ce que je fais ce soir ici, croyez-moi. À l’exception de l’excellent Abraham Lincoln, je suis plus présidentiel que n’importe quel président qui a déjà occupé ce poste.

«À quelques exceptions près, aucun autre président en a fait plus que nous au cours de ses six premiers mois. Même pas proche.»

Trump a énuméré des promesses qu’il a déjà accomplies : immigration, renforcement de l’armée et des droits de porter une arme.

Il s’est également lancé dans une tirade contre les cartels de drogues et les villes sanctuaires.

«Les membres de gangs ne veulent pas utiliser des fusils parce que c’est trop rapide et pas assez douloureux. Donc, ils vont prendre de jeunes et belles filles de 16, 15 ans et ils vont les trancher et les couper avec un couteau parce qu’ils veulent leur faire subir des douleurs atroces avant qu’elles ne meurent. Et ce sont ces animaux que nous protégeons depuis longtemps

«Mais ils ne seront plus protéger maintenant. C’est pour ça que mon administration lance des mesures répressives sur les villes sanctuaires.»