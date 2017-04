L'amour à distance, est-ce viable?

(98,5 FM) - Selon le proverbe «Loin des yeux, loin du coeur», l'éloignement de deux amoureux affaiblit l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Mais est-ce vraiment vrai?

Selon la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée, le couple et l’intimité demandent une proximité.

«Quand on s’aime, on a envie de passer du temps ensemble, de dormir ensemble, de se voir et on a envie d’habiter ensemble», dit-elle.

Pour que l’amour à distance fonctionne, elle indique que les membres du couple amoureux doivent se faire confiance et doivent être autonomes.

«Il faut être capable d’habiter sa solitude.»

En 2017, elle indique que la plateforme conjugale est amenée à être redéfinie. Avec le nombre élevé de couples qui se forment à la suite d’une première ou deuxième séparation, les gens ont de plus en plus tendance à vouloir vivre chacun chez soi.