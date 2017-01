L'Amérique de Trump: bilan d'une première semaine à la présidence

(98,5 fm) - Personne ne pourra accuser Donald Trump de ne pas respecter ses promesses électorales. Le président fraichement assermenté a multiplié les décrets et actions après seulement une semaine à la Maison-Blanche.

Le successeur de Barack Obama avait promis certaines mesures dans les 100 premiers jours de sa présidence. Il en a fallu beaucoup moins pour que plusieurs d’entre elles soient mises de l’avant, non sans créer d’important remous partout au pays.

Voici les principales :

1. Retrait du PTP et renégociation de l’ALENA

En accord avec un désir d’un plus grand protectionnisme et de sa philosophie économique «America First», Donald Trump s’est rapidement retiré du Partenariat transpacifique (PTP). Cet accord de libre-échange avec des pays de la zone Asie-Pacifique, dont le Canada, n’entrera donc pas en vigueur après la perte d’un joueur aussi important que les États-Unis.

Il a aussi indiqué qu’il allait renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) signé avec le Canada et le Mexique pour qu’il soit beaucoup plus favorable aux Américains.

2. Avortements: fin du financement de certaines ONG

As long as you live you'll never see a photograph of 7 women signing legislation about what men can do with their reproductive organs pic.twitter.com/dXjfVjnRiX — Martin Belam (@MartinBelam) 23 janvier 2017

Deux jours après la marche des femmes où des centaines de milliers d’entre elles ont réaffirmé leurs droits, le nouveau président a signé un décret interdisant le financement d’ONG internationales qui soutiennent l’avortement. La photo de cette signature aux côtés d’une dizaine d’hommes, dont le vice-président Mike Pence, fervent «pro-vie», a largement circulé, ce qui a alimenté la controverse et la vive colère de groupes de défense des droits des femmes à travers le monde.

3. Gel d’embauches

L’une de ses premières actions a été de geler les embauches au niveau fédéral, à l’exception de l’armée américaine. Il vise ainsi à contrôler la bureaucratie de Washington qu’il a souvent dénoncé en campagne électorale.

4.Reconstruction de l’armée américaine

Même si les États-Unis possèdent l’une des plus importantes armées, Donald Trump a signé, vendredi, un décret pour permettre la reconstruction des forces américaines. Il veut mieux outiller les militaires et s’inquiète des avancées en matière de défense de la Chine et de la Russie. La signature a été apposée juste après la cérémonie d’assermentation de James Mattis comme secrétaire à la Défense.

5. Relance des projets d’oléoducs

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 janvier 2017

Au grand dam des écologistes canadiens et américains, le président Trump a redonné vie au projet d’oléoduc Keystone XL, reliant le Canada aux États-Unis, en voulant renégocier avec Transcanada. Si les négociations sont fructueuses, le projet ira de l’avant.

Il en est de même pour le projet de pipeline au Dakota du Nord dont le tracé avait été rejeté en décembre dernier. Le pipeline de près de 2000 km s’étendrait sur quatre États du nord des États-Unis. Des groupes d’écologistes et d’Amérindiens directement touchés par le projet ont promis de s’y opposer férocement.

6. Mur à la frontière mexicaine

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. Une photo publiée par Donald J. Trump (@realdonaldtrump) le26 Janv. 2017 à 6h38 PST

Plusieurs observateurs croyaient que sa promesse de début de campagne électorale sur la construction d’un mur à la frontière mexicaine n’allait jamais voir le jour. À leur grande surprise, le controversé projet pourrait prendre vie, et Trump désire que le Mexique en paie les frais. Cela va en continuité avec son désir de freiner au maximum l’immigration illégale.

Cette annonce a eu comme conséquence l’annulation d’une rencontre entre Trump et son homologue mexicain. Les deux dirigeants se sont toutefois parlés au téléphone et se sont entendu de négocier les termes en privé.

7. Décret anti-immigration

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 janvier 2017

C’est ce dernier qui a fait couler le plus d’encre et qui pourrait être renversé par l’appareil judiciaire américain ou le Congrès si l’opposition dans le camp républicain devient plus importante. Vendredi en fin de journée, le président a interdit l’entrée aux États-Unis de réfugiés et ressortissants provenant de sept pays musulmans : l’Iran, l’Irak, la Libye, la Syrie, le Soudan, le Yémen et la Somalie.

Cette mesure avait pour but d’empêcher de potentiels terroristes islamistes d’entrer au pays. Déjà samedi, des centaines de ressortissants, dont plusieurs munis de visas, ont été refoulés à la frontière. S’en sont suivi de nombreuses manifestations partout aux États-Unis, notamment à l’aéroport John F. Kennedy de New York. Tard samedi, une première juge fédérale avait suspendu l’expulsion de voyageurs. Des centaines d’avocats ont travaillé tout le week-end pour permettre à ces gens d’entrer aux États-Unis.

Dans la foulée de cette annonce, Justin Trudeau a invité les immigrants touchés par cette mesure à venir au Canada.

Valérie Beaudoin, 98,5FM