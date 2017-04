Kaytranada et Laurence Nerbonne honorés aux Prix Juno

OTTAWA - Le musicien électronique montréalais d'origine haïtienne Kaytranada a été le premier artisan récompensé lors du gala hors d'ondes des prix Juno remis aux artisans de la musique canadienne, samedi.

L'album «99,9%» a été choisi dans la catégorie album électronique de l'année. Kaytranada est également candidat dans la catégorie révélation de l'année (artiste).



Le premier volet de la remise des prix Juno s'est déroulé samedi. Il était animé par un animateur de la radio anglaise de Radio-Canada, Tom Power.



Le rapper québécois Koriass a présenté le numéro d'ouverture du gala, qui a été diffusé sur le site internet des prix Juno.



«XO» de la chanteuse Laurence Nerbonne a obtenu le Juno pour l'album francophone de l'année.



S'adressant aux convives dans les deux langues, Laurence Narbonne s'est dite «heureuse d'être une femme et de produire (sa) musique».



«Je crois que c'est très important pour les jeunes filles à continuer de faire de la production et de croire en nous les femmes. On est capable d'être des productrices», a-t-elle ajouté.