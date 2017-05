Karine Major: un départ volontaire?

(98,5 FM) - Les recherches se poursuivent dans l'Est du Québec dans le dossier de la mystérieuse disparition de Karine Major, cette femme de 26 ans qui n'a pas donné de nouvelles à ses proches depuis près d'une semaine.

Selon nos informations, la thèse privilégiée par les policiers est celle du départ volontaire. Elle pourrait avoir fait une fugue question de prendre une pause dans sa vie et avec ses proches.

En entrevue au micro de Benoit Dutrizac, la soeur de la disparue a avoué ne pas vraiment croire cette thèse.

«De ce que je connais d’elle - et je la connais bien ma sœur - ça ne lui ressemble pas, a expliqué Annie Major. Elle est très rigide sur ses principes, c’est quelqu’un qui est conformiste. Ce n’est pas le genre à disparaître tout d’un coup. Même si elle est malade, elle rentre au travail.»

Des sources nous indiquent qu'elle n'était pas bien dans sa peau et qu'elle aurait récemment fait des recherches sur internet au sujet de la séparation et de l'oppression.

«Si elle avait voulu prendre du recul sur sa vie, elle l’aurait planifié, a ajouté Annie Major. Elle a son copain, elle est dans les scouts, elle a un grand cercle d’amis, elle est impliquée. Elle a une bonne job.»

Tout porte à croire qu'aucun geste criminel n'a été commis même si les policiers n'excluent aucune thèse pour le moment.

La jeune femme de 26 ans, qui travaille comme chimiste à Amqui, n'a pas été vue depuis mardi dernier à Rimouski.

Selon la SQ, la dernière fois que le téléphone cellulaire de Karine Major s'est connecté à une tour de transmission, le signal provenait de Cacouna.

Karine Major mesure 5 pieds 8 pouces et pèse environ 175 livres. Elle a les cheveux châtains et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste grise.