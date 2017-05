«Jean-François Lisée a passé le test» - Éric Caire

(98,5 Sports) - À la suite des révélations du Journal de Montréal indiquant que Gaétan Lelièvre avait posé des gestes contraires à l'éthique et à la déontologie en 2009, le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, a annoncé mardi qu'il avait exclu le député de Gaspé du caucus du Parti québécois.

En entrevue avec Benoit Dutrizac, Éric Caire, de la CAQ, a indiqué qu’il était satisfait du geste de M. Lisée.

«M. Lisée a pris la décision qui s’imposait et il l’a fait sans attendre, sans tergiverser. Il a reconnu les graves problèmes amenés par ce geste. J’ai dit que c’était un test de leadership pour Jean-François Lisée et je dois être honnête, M. Lisée a passé le test», a affirmé le député de La Peltrie et porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'efficacité de l'administration publique.

«Oui je veux croire le chef de l’opposition officielle qu’il n’était pas courant. Quand on lit la déclaration sous serment de M. Lelièvre et ses courriels, j’espère que l’UPAC a lu aussi le même article (de Journal) aujourd’hui. L’intention est claire et manifeste, il y avait un retour d’ascenseur qui était attendu. L’étau se resserre. J’espère que les autorités compétentes vont aller au fond des choses. Au minimum, il y a une parjure quelque part», a-t-il ajouté.

Des gestes inacceptables

On reproche à Gaétan Lelièvre qui était alors directeur général de la ville de Gaspé d’avoir demandé des billets du Canadien, un emploi d’été pour son fils et de l’aide pour vendre son bateau et louer son condo à la firme Roche.

Tout cela a fait dire à un Benoit Dutrizac sarcastique que M. Lelièvre aurait pu obtenir bien plus en retour d’un contrat sans appel d’offre de 50M$.

«Si t’as à faire la guidoune, me semble que tu le fais pour quelque chose en retour, tu le fais pour 100 000, 200 000, un million, non?», a-t-il dit à la rigolade.

«Tant qu’à frauder, aies au moins de l’envergure dans la malhonnêteté!, a renchéri M. Caire, rigolant lui aussi. Mais ceci étant dit, qui vole un œuf vole un bœuf. Si la classe politique veut regagner la confiance de ses concitoyens, ce sont des situations pour lesquelles il faut être sans pitié. On a nos lettres de noblesse à regagner et avant d’en arriver là, il y a un gros ménage à faire.

«Mais le parti libéral demeure quand même au cœur de la plupart des scandales éthiques. Il faut faire table rase.»