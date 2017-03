Janine Sutto n'est plus

Le reportage de Julie-Christine Gagnon

MONTRÉAL - Janine Sutto est décédée ce matin, à 5h, à Montréal. La comédienne était âgée de 95 ans.

Son gendre, Jean-François Lépine, a confimé le décès au 98,5 FM que Mme Sutto a été emportée par une mort naturelle quelques jours après avoir été admise dans un centre de soins palliatifs.

La fille de Mme Sutto, la comédienne Mireille Deyglun, a passé les dernières heures à son chevet.

70 ans de carrière

La prolifique carrière artistique de Janine Sutto, qui était née en France en 1921, avait débuté il y a plus de 70 ans à la radio. Elle s'est par la suite surtout illustrée en incarnant un grand nombre de personnages au théâtre et à la télévision, dans des rôles dramatiques et comiques.

Elle a joué au théâtre jusqu'à l'âge de 92 ans.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a écrit sur son compte Twitter que la mort de cette femme d'exception mettait le Québec était en deuil.

En octobre dernier, Mme Sutto a assisté en compagnie du maire Coderre au dévoilement d'une murale de l'artiste Kevin Ledo à son effigie sur la rue Montcalm, dans l'arrondissement Ville-Marie.

Avec La Presse Canadienne