«Jamais, on n'aurait pensé qu'un tel instrument aurait pu être oublié»

Tous les médias ont fait échos de la terrible erreur de procédure chirurgicale dont a été victime Sylvie Dubé lors d'une hystérectomie, au CHUM, pour combattre un cancer des ovaires.

Se plaignant de douleurs à l’épaule pendant plusieurs semaines, un peu plus de deux mois après la chirurgie, elle s’est donc présentée l’urgence de l’hôpital Notre-Dame. Des radiographies ont alors montré un objet métallique inconnu logé dans son abdomen.

On a découvert que c’était lame flexible de 33 cm; un instrument chirurgical oublié dans le corps de la patiente.

Mme Cossette était l’invitée de Paul Houde l’émission Le Québec maintenant, vendredi après-midi.

«Présentement je vais de mieux en mieux, a d’abord confié Sylvie Dubé à l’animateur. Enfin je peux vivre une convalescence normale. Ma santé revient.»

Elle été opéré le 25 mai pour retirer la lame de son corps.

Diagnostiquée d’un cancer des ovaires, Mme Dubé a d’abord subi des traitements de chimiothérapie avant de se soumettre à l’opération pour lui enlever l’utérus et les ovaires. C’est lors de cette procédure le 14 mars que l’équipe médicale du CHUM a oublié l’objet dans le corps de la patiente.

Dès son réveil Sylvie Dubé a ressenti de très vives douleurs dans l’épaule.

«Le soir même, on m’aidait à me lever et à m’asseoir, a-t-elle raconté. Quand j’ai voulu faire le mouvement de me lever, c’était vraiment effroyable. C’était vraiment pointu, violent. J’avais l’impression d’un coup de couteau.»

Les médecins et les infirmières qui faisaient le suivi postopératoire lui ont expliqué dans les semaines suivantes qu’il était fréquent que des opérés ressentent des douleurs dans les épaules. Ces douleurs seraient reliées au stress à la durée de l’intervention.

Étant donné qu’elle avait été très nerveuse la veille de l’opération qui avait duré presque 5 heures, Mme Dubé estimait que les explications du corps médical avaient une certaine logique.

Avant de quitter l’hôpital, elle a reçu des conseils en physiothérapie pour des exercices de réhabilitation.

«Jamais, au grand jamais, on n’aurait pensé qu’un tel instrument aurait pu être oublié, dit-elle encore abasourdie par ce qui lui est arrivé.»

Après avoir pris des anti-inflammatoires, des antidouleurs et suivi des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie, elle n’en pouvait plus d’endurer la douleur.

«J’avais l’impression d’avoir utilisé toutes les ressources, a-t-elle raconté. On s’est présenté à l’urgence de l’Hôpital Notre-Dame (CHUM) et c’est de cette façon-là qu’on a trouvé la cause.»

Dès son arrivée à l’urgence elle a été soumise à un examen par résonances magnétiques.

«Les deux radiologistes étaient complètement sous le choc, en me disant que j’avais une plaque métallique de 33 cm, a relaté Mme Dubé. Je n’en croyais pas mes oreilles, ce n’était pas possible.»

Le médecin qui l’a reçue ne comprenait pas comment elle avait pu endurer la douleur pendant tout ce temps.

«Je me disais, ouf, enfin j’ai la solution, a-t-elle dit à Paul Houde.»

Lorsqu’elle s’est réveillée de l’opération pour retirer la lame, la douleur avait disparu.

«Toute douleur s’est évaporée, témoigne-t-elle. Enfin!»