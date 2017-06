«J'étais assez furieux!» - Denis Coderre

Le reportage de Julie-Christine Gagnon

MONTRÉAL - C'est seulement pour «ventiler» sa colère que le maire de Montréal, Denis Coderre, a appelé le chef de police Marc Parent, en 2014, irrité qu'il était qu'une affaire personnelle l'impliquant ait fait l'objet d'une fuite dans les médias citant «des sources policières».

Mais jamais il n'a demandé au chef de police d' «enquêter» à ce sujet, a-t-il soutenu, lundi, devant la commission d'enquête sur les sources journalistiques.

Il s'agissait alors d'une contravention reçue en 2012, avant qu'il soit maire, et qui faisait l'objet de fuites dans les médias en 2014. Il s'agissait d'une troisième fuite concernant des affaires personnelles, a-t-il affirmé.

Le maire Coderre a attribué à ses problèmes de relations de travail avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal ces fuites dans les médias.

Quelqu'un, dit-il, voulait se servir de cette vieille histoire de contravention pour lui mettre de la pression à cause des négociations difficiles avec le syndicat des policiers, a-t-il précisé.

Plus tard, cette histoire de contravention de 2012 a fait l'objet d'une enquête des affaires internes du SPVM pour abus de confiance de la part d'un policier.

De plus, dans des échanges avec l'attachée de presse du maire, Catherine Maurice, le chroniqueur de La Presse, Patrick Lagacé, évoquait même un possible «trafic d'influence» et demandait une preuve que le billet avait été payé. Et il avait bel et bien été payé, a témoigné le maire de la métropole.

«J'étais assez furieux! C'était rendu grave, là! On nous définit comme quoi on n'a pas payé un billet d'infraction (qui, en vérité, était payé). On laisse sous-entendre que peut-être qu'il y a eu trafic d'influence, parce que quand tu es maire et que tu fais effacer le ticket... Un moment donné, trop c'est comme pas assez! Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai appelé M. Parent pour ventiler. Je me suis défoulé; j'ai fermé le téléphone; that's it», a résumé M. Coderre.

Il affirme qu'il a alors voulu «péter sa coche» à «des sources policières» - en l'occurrence le directeur du service de police - puisque M. Lagacé citait «des sources policières» qui lui disaient que ce constat d'infraction n'avait peut-être pas été payé, lorsqu'il échangeait des courriels avec Mme Maurice. Il demandait une preuve de paiement.

Quant aux autres affaires personnelles l'impliquant et qui ont coulé dans les médias, M. Coderre a cité le fait qu'un autre reportage avait fait état du fait qu'il avait bénéficié d'une protection policière pour assister à un concert de Corey Hart au Centre Bell. Mais, selon lui, il ne s'agissait que de son chauffeur.

La troisième affaire est une autre contravention qu'il avait reçue à Laval, en 2014.

Le maire a indiqué qu'avant même que cette histoire de contravention ne sorte dans les médias, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, la lui avait brandie, en lui disant: «tu vois comme ça ne va pas bien les relations de travail». Ils étaient alors seuls tous les deux.