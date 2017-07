Le beau temps fait ressurgir les conducteurs au pied pesant, alors que deux grands excès de vitesse ont été eneregistrés hier soir par les policiers de Gatineau sur le boulevard Saint-Raymond à l'approche du boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Vers 20 h 15, deux véhicules ont été captés coup sur coup à cette intersection à des vitesses de 154 et 143 km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 70 km/h.



Les deux conducteurs, des Gatinois âgés de 19 et 49 ans, se sont chacun vus remettre un constat d’infraction dont l’amende et les frais totalisent plus de 1 300$, tandis que 18 et 14 points d’inaptitudes s’ajoutent à leurs dossiers respectifs.