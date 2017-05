Inondations: gare aux entrepreneurs véreux

(98,5 FM) - Les spécialistes en moisissures sont inquiets des entrepreneurs qui se disent aptes à prendre en charge la décontamination des résidences qui ont été inondées.

En entrevue avec Benoît Dutrizac au 98,5 FM, le président de l'Association des microbiologistes du Québec, Patrick Paquette, a indiqué que les citoyens doivent vérifier les qualifications des gens qui vont s'occuper de leur maison.

«La microbiologie, ce n'est pas une profession encadrée et donc n'importe qui peut s'improviser expert en microbiologie ou moisissures et en tirer des occasions d'affaires. Des entrepreneurs pourraient trouver des problèmes là où il n'y en a pas et faire gonfler les factures. Il y a un risque.»

Des entrepreneurs non qualifiés pourraient donc maquiller les résidences plutôt que de les décontaminer.

Et les impacts pourraient non seulement toucher le portefeuille des sinistrés, mais également leur santé.

«À partir du moment où l'eau s'est résorbée, les gens vont vouloir rapidement revenir à leur vie normale et peut-être chercher à rénover le sous-sol trop rapidement. Il pourrait rester de l'humidité à l'intérieur des murs, des cloisons et si cette humidité-là n'a pas été correctement drainée, ça pourrait devenir un lieu très fertile pour la croissance de moisissures, de champignons et ça peut causer des problèmes de santé.»