Inondations : de bonnes nouvelles en Mauricie

(Cogeco Nouvelles) - la Ville de Nicolet, en Mauricie, se dit prête à passer en mode «post-inondation».

La situation redevient tranquillement à la normale puisque le niveau des eaux et les vents sont à la baisse dans la région.



Des rencontres citoyennes sont prévues dès lundi afin de faire le point sur la situation.



«Nous allons tenir une séance d’informations pour discuter de quelques points : l’aide financière, le nettoyage ou encore comment on se départit de nos sacs de sable et des détritus qui se trouve sur les terrains», a affirmé ce matin sur nos ondes la directrice des communications de la ville de Nicolet, Aline Blais.