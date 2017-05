Inondation à Pierrefonds: «Tu vois ça juste dans les films»

(98,5 FM) - Dimanche matin, Steve Taylor, un résident de Pierrefonds, a vu sa maison être complètement inondée en 15-20 minutes.

Steve Taylor habite Pierrefonds et sa maison est située près de la rivière des Prairies. Dimanche matin, ce sont les sirènes de la ville qui l’ont réveillé vers cinq heures du matin.

«Je suis à quatre maisons de la rivière et la digue a lâché. Tu entendais ça couler comme des chutes. Ç’a passé dans la rue comme un train. L’eau a commencé à monter à vue d’œil. C’est rentré dans la maison pendant 15-20 minutes. J’ai pris un sac, un peu de linge et j’ai pris mon kayak, mon chien et je suis parti en kayak jusqu’au boulevard Gouin.

«Tu vois juste ça dans les films. Tu vois ça rentrer dans le bureau, dans le salon, dans la toilette… ça va vite, my god! Faut juste que tu sortes de là, tu sais que tu perds tout», a raconté le résident sinistré à Benoit Dutrizac, lundi.

Malgré la tragédie qui l’affecte, M. Taylor tient à remercier toutes les personnes impliquées - policiers, armée, pompiers, gens de la ville - qui viennent en aide aux sinistrés.

«Il y a avait un autobus de la ville qui donnait du réconfort aux gens. Ils donnaient des chambres d’hôtel pour trois, quatre jours.»

Le résident a confié être retourné chez lui en kayak pour prendre connaissance des dégâts occasionnés par l’eau.

«J’ai pu constater que toutes les maisons avaient été inondées. Il y a même des maisons qui ont renversé sur le côté. D’après moi, ma maison, c’est fini. C’est une perte totale. Je suis assuré, mais pas pour les inondations.»

M. Taylor demeure toutefois positif. Il espère pouvoir reconstruire sa maison sur le même terrain en la bâtissant plus haute. Il souhaite que le gouvernement puisse aider les sinistrés afin qu’ils puissent surmonter cette épreuve.