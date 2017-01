Incendie meurtrier sur un traversier en Indonésie

JAKARTA, Indonésie - Au moins 23 personnes sont mortes et 17 autres étaient portées disparues, dimanche, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un traversier au large de la capitale indonésienne.

Selon les autorités, le navire transportait plus de 230 personnes de Jakarta vers l'île de villégiature de Tidung lorsqu'il a pris feu. La plupart des passagers étaient des Indonésiens qui célébraient le Nouvel An, soutiennent des médias locaux. On ignore encore la cause de l'incendie.

Selon un porte-parole de l'agence des mesures d'urgence de Jakarta, Seply Madreta, l'incendie a ravagé la moitié du traversier.

Il a indiqué qu'environ 22 blessés avaient été transportés à l'hôpital et que 23 corps ont été retrouvés.

Vingt corps retrouvés à l'intérieur du navire étaient tellement calcinés qu'on ne pouvait plus les identifier, a indiqué le colonel Umar Shahab, de l'identité judiciaire de la police de Jakarta.

Une dizaine de navires participaient dimanche aux recherches pour retrouver des survivants, selon l'agence des mesures d'urgence.

Des témoins ont raconté à la station MetroTV que le feu s'était déclaré une quinzaine de minutes après le départ du navire du port de Muara Angke, à Jakarta.

Certains passagers ont soutenu qu'ils avaient vu d'abord de la fumée s'échapper de la salle des machines.

Les autorités soutiennent que 230 personnes se trouvaient à bord mais le registre fait état de 100 passagers et six membres d'équipage, a indiqué Denny Wahyu Haryanto, directeur de l'agence des mesures d'urgence de Jakarta. Le capitaine du traversier fait l'objet d'une enquête, a-t-il précisé.

Les accidents de traversiers sont fréquents en Indonésie, le plus important État archipélagique du monde, avec ses 17 000 îles. Plusieurs de ces incidents sont attribuables à une réglementation défaillante.