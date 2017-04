«Il y a un débat à faire sur la légalisation du cannabis», J-F Lisée

(98,5 fm) - C'est jeudi que sera déposé le projet de loi fédérale sur la légalisation du cannabis, prévue pour 2018.

Le gouvernement du Québec dit se sentir bousculé et Philippe Couillard a confirmé mardi qu’Ottawa ne l’avait pas consulté dans l’élaboration de son projet de loi.

Le chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée a quant à lui suggéré la création d’une commission d’enquête sur la légalisation.

«C’est vrai qu’il y a un débat à faire sur la légalisation du cannabis. […] et c’est le fédéral qui le confisque. Il nous dit soyez prêt dans 16 mois à faire la distribution et assumer les conséquences,» a expliqué le chef au micro de Benoit Dutrizac.

Il suggère une commission s’apparentant à celle de mourir dans la dignité où la population ainsi que des experts ont été consultés.

«Qu’est-ce que ça veut dire pour la population, les agriculteurs, les impacts sur le crime organisé, les questions de santé publique, la conduite avec les facultés affaiblies», s’est questionné Jean-François Lisée.

«Pas besoin de discuter de la légalisation, mais des problèmes de la mise en œuvre», a-t-il précisé.

Il suggère d’agir immédiatement et de permettre à une commission de produire des recommandations et non d’attendre au dépôt d’un projet de loi par le gouvernement Couillard.