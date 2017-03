Hillary Clinton aux femmes: «Résistez, insistez, persistez, engagez-vous»

SAN FRANCISCO - C'est une Hillary Clinton passionnée qui s'en est prise à l'administration Trump, mardi, dans l'un de ses premiers discours majeurs depuis qu'elle a perdu l'élection présidentielle du mois de novembre, reprochant aux dirigeants républicains plusieurs maux, allant des soins de santé au manque de femmes dans les postes importants de l'administration.

Mme Clinton s'est adressée à des centaines de femmes d'affaires de San Francisco, mardi, lançant à la blague qu'il n'y avait pas d'autre endroit où elle souhaiterait être, « sauf à la Maison-Blanche ».



Sans mentionner le nom du président Donald Trump, Mme Clinton s'est attaquée à son administration à plusieurs reprises, affirmant que la représentation des femmes dans les postes importants était « à son plus bas depuis une génération ».



Elle s'est dite outrée par la photo qui a largement circulé montrant un groupe d'hommes républicains discutant de la couverture des soins de santé pour les femmes lors des négociations pour réformer la loi de Barack Obama.



L'échec « d'abroger et de remplacer » la loi sur les soins de santé, surnommée Obamacare, est une « victoire pour tous les Américains », a déclaré Mme Clinton sous les applaudissements.



Hillary Clinton est restée discrète depuis que Donald Trump a remporté la présidence, à l'exception de quelques apparitions publiques avec son mari, l'ex-président Bill Clinton.



L'ex-secrétaire d'État a dit plus tôt ce mois-ci qu'elle avait maintenant l'intention d'exprimer publiquement son opinion sur les enjeux politiques.



Mardi, elle a incité les électeurs à résister aux politiques du président républicain.



« Résistez. Insistez. Persistez. Engagez-vous », a-t-elle lancé.