Glen Campbell est mort (vidéo)

(98,5 FM) - Le chanteur américain Glen Campbell est décédé, mardi, des suites d'une longue maladie, a révélé le magazine Rolling Stone. Campbell, qui était âgé de 81 ans, souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années.

Au cours d’une carrière qui s’est échelonnée sur six décennies, l’Américain a logé 21 chansons au palmarès Top 40 américain, notamment Rhinestone Cowboy, Wichita Lineman et By the Time I Get To Phoenix.

Rhinestone Cowboy a été popularisée en version française au Québec par Renée Martel sous le titre Cowgirl dorée.

La plus grande réussite de Campbell aura été de fusionner la musique country à la musique pop, afin de lui donner un rayonnement bien plus grand.

Campbell a vendu plus de 45 millions de disques au cours de sa carrière. Selon Rolling Stone, il a même venu plus de disques que les Beatles en 1968.