Gilles Parent soulève la colère des femmes... à la radio

(98,5 FM) - «Le problème, c'est que la plupart du temps, dans les affaires publiques, quand j'écoute des filles, pour moi, c'est un "turn off''». Les propos de l'animateur Gilles Parent, du 93 FM de Québec ont fait réagir l'une des ''filles'' du 95 FM de Montréal, Catherine Brisson.

Dans un débat «face à face», ce matin au micro de Paul Arcand la spécialiste des médias sociaux et le populaire animateur radiophonique de Québec ont conversé sur le fait que ce dernier déplorait le peu de présence des femmes dans des postes importants au sein du métier qu'il pratique depuis 38 ans.

Il défendait des propos tels: «j’ai l’impression qu’il y a à peu près 5-6 noms qui peuvent être intéressants dans l’histoire de la radio qui ont marqué au plan féminin, en première ligne, alors qu’à la télé, il y en a de plus en plus et dans les journaux de plus en plus».

Piquée par ces propos et dans son franc-parler habituel, Catherine Brisson lui a, entre autres, demandé ce qui le «turn on» chez les femmes à la radio.