George Michael est mort de causes naturelles, selon le coroner

LONDRES - George Michael est mort de causes naturelles à la suite d'une maladie cardiaque et d'un problème de foie, a déclaré un coroner britannique, mardi.

Selon le coroner Darren Salter, du comté d'Oxfordshire dans le sud de l'Angleterre, le chanteur est mort d'une «cardiomyopathie dilatée avec une myocardite et stéatose hépatique».

La cardiomyopathie dilatée est une condition où le muscle du ventricule gauche faiblit et la cavité cardiaque se dilate, limitant la capacité du coeur à pomper le sang. La myocardite est quant à elle une inflammation du muscle cardiaque.

L'ancien chanteur du groupe Wham! a été retrouvé sans vie, le 25 décembre dernier, à sa résidence secondaire d'Oxfordshire. Il était âgé de 53 ans. Une autopsie initiale n'avait pas permis de déterminer la cause de son décès.

M. Salter a indiqué qu'aucune autre enquête n'aura lieu, puisque George Michael est mort de causes naturelles.

Le groupe Wham!, créé par George Michael et Andrew Ridgeley, a battu des records de palmarès dans les années 1980 avec des chansons comme "Wake Me Up Before You Go-Go" et "Young Guns (Go For It)".

George Michael avait ensuite poursuivi sa carrière seul et a connu un véritable succès en vendant plus de 100 millions d'albums à travers le monde.

Le chanteur pop a également souffert de problèmes de drogue et d'alcool. En 2010, George Michael avait été brièvement emprisonné après avoir percuté une boutique avec sa voiture près de sa maison de Londres.