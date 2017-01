Fusillade mortelle à l'aéroport de Fort Lauderdale (vidéo en direct)

FORT LAUDERDALE, Floride - Plusieurs personnes ont été tuées et blessées par balles lors d'une fusillade à l'aéroport international de Fort Lauderdale, en Floride, selon ce que rapportent différents médias.

Le bureau du Shériff du comté de Broward a confirmé sur Twitter que plusieurs personnes étaient décédées et qu'il y avait de nombreux blessés.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open.