Francoeur a-t-il oui ou non rencontré l'UPAC?

(98,5 FM) - Après avoir allégué que des accusations contre des élus libéraux ont été bloquées à un plus haut niveau, Yves Francoeur n'aurait pas encore communiqué avec le DPCP ou rencontré l'UPAC.

On se souviendra que jeudi dernier, lors d’une entrevue avec Paul Arcand sur les ondes du 98,5 FM, le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur a allégué avoir été informé qu’un dossier d’enquête de fraude ou « trafic d’influence » impliquant des élus libéraux aurait conduit au dépôt d’accusations, n’eût été le fait que le dossier concernait ces élus libéraux. Selon lui, les accusations auraient été bloquées à un plus haut niveau.

Informée des allégations de M. Francoeur, la Directrice des poursuites criminelles et pénales, Annick Murphy, avait alors invité le chef syndical à lui transmettre toutes les informations qu'il détenait à ce sujet.

Mais cinq jours plus tard, Madame Murphy n'a toujours pas reçu l'appel de M. Francoeur et elle s'inquiète que ces allégations sérieuses peuvent miner la confiance du public envers le DPCP.

Grandement préoccupée, la Directrice des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP) a demandé mardi matin à la Sécurité publique qu’une enquête policière de nature criminelle soit effectuée pour faire la lumière sur les allégations faites par M. Yves Francoeur.

Qui dit vrai?

De plus, dans le communiqué du DPCP, la Directrice déplore que «malgré la gravité des allégations, plus de cinq jours se sont écoulés sans que ce dernier (M. Francoeur) communique avec le DPCP ou rencontre l’UPAC.»

Or, la Fraternité a publié un message sur son compte Twitter, lundi après-midi, indiquant que l’UPAC avait déjà été contactée.

Les autorités compétentes seront rencontrées en temps

et lieu. Par ailleurs, l’UPAC a déjà été contactée #polqc — FPPM (@FPPM_) 1 mai 2017

«À ce moment-ci, à notre niveau, on a fait toutes les vérifications possibles et jusqu’à maintenant, on n’a aucune information qui nous laisse savoir à quoi on fait références», a dit Jean-Pascal Boucher, porte-parole du DPCP en entrevue avec Benoit Dutrizac mardi.