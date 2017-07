Fortes tensions entre la Chine et les Américains en mer de Chine

(98,5 FM) - Le ministère chinois des Affaires étrangères a vivement dénoncé dimanche l'intrusion d'un navire militaire américain près d'une île contrôlée par Pékin en mer de Chine méridionale.

Pour la Chine il s’agissait «d’une sérieuse provocation politique et militaire» lorsque le USS Stethem s’est approché à moins de 12 milles nautiques de l’île Triton dans l’archipel Paracel.

Cet incident survient quelques heures avant une discussion téléphonique entre le président des États-Unis, Donald Trump et celui de la Chine Xi Jinping.

C’est la deuxième fois depuis l’investiture du président Trump que la marine américaine fait ce genre d’opération dans un territoire occupé par Pékin, mais revendiqué aussi par le Vietnam et Taïwan.

«La partie chinoise appelle avec force la partie américaine à cesser immédiatement ce genre d'opérations provocatrices qui violent la souveraineté de la Chine et menacent la sécurité de la Chine», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle Xinhua (Chine nouvelle).

Le porte-parole a rajouté que la Chine entendait défendre sa souveraineté et sa sécurité nationale.

Les États-Unis ont irrité les dirigeants de la Chine la semaine dernière en signant une entente de 1,4 milliard $ pour la vente d’armes à Taïwan.

La Chine n’a jamais cessé de considérer l’île de Taïwan comme une de ses provinces et n’a jamais non plus renoncé à la reconquérir.

Par ailleurs le président Trump a récemment fait connaître son insatisfaction sur les efforts de la Chine pour tempérer les velléités belliqueuses de la Corée-du-Nord.

Avec lapresse.ca