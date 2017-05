Fermeture du pont Alexandra

Certains automobilistes qui empruntent le pont Alexandra pour revenir du côté québécois devront ajuster leurs habitudes au cours du mois de mai. Des fermetures quotidiennes de la voie de circulation en direction de Gatineau auront en effet lieu jusqu'au 31 mai, à l'exception de la période de pointe du soir sur semaine, soit de 14h à 19h du lundi au vendredi.



La voie en direction d'Ottawa elle restera ouverte en tout temps en dehors de ces jours et heures.



Des fermetures complètes pourraient cependant avoir lieu durant la nuit et les fins de semaine.



Il est a noter que la promenade de bois demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes durant la période des travaux, mais que sa largeur pourrait être réduite par moments.