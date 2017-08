Les bretelles en provenance des boulevards Maisonneuve et Fournier menant aux autoroutes 5 Nord et 50 Est seront fermées à la circulation dans la nuit de mardi à mercredi entre minuit et 6h pour procéder à des travaux de réfection de la chaussée.

Il en sera de même pour la bretelle de sortie en direction du centre-ville de Gatineau de l'autoroute 5 Sud.